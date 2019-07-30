К Дню работников торговли в Томской области наградили 20 продавцов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-30T10:55:46+03:00

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К Дню работников торговли награды от администрации Томской области получили 20 продавцов, управляющих магазинами и предпринимателей Томска, Северска, а также Томского, Бакчарского, Молчановского и Кожевниковского районов.

Профессиональный праздник, который существует с 1966 года, в России отмечается в четвертую субботу июля.

В минувший понедельник почетные грамоты и благодарности лучшим представителям отрасли вручил заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр. «Торговля находится на одном из ведущих мест в экономике региона, объединяя почти 10 тысяч предприятий и предпринимателей. Это треть всех хозяйствующих субъектов области. В сегменте трудится около 17 тысяч человек», - сказал он.

За последние пять лет розничный товарооборот вырос в полтора раза, на 10 процентов увеличились торговые площади современных форматов. По динамике развития торговли в 2018 году Томская область заняла 2-е место в рейтинге регионов Сибирского федерального округа.

За шесть месяцев текущего года товарооборот по сравнению с 2018-м выполнен на 102,5 процента и составил более 80 млрд рублей.

- Все эти показатели говорят о вашем профессионализме и прежде всего об особом внимании к качеству товаров на прилавках. Требования у современного покупателя очень высокие, и любое нарушение в торговле сказывается на покупательской активности, - подчеркнул Андрей Кнорр, поздравив собравшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU