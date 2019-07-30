По нацпроекту «Демография» в Томске планируют построить 11 детсадов

СЕГОДНЯ 07:57 2019-07-30T07:57:34+03:00

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В совещании приняли участие отраслевые заместители и главы районов города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Национальный проект «Демография» ставит перед собой задачи увеличения продолжительности жизни, рождаемости, рост числа людей, систематически занимающихся спортом. В его рамках стоит вопрос обеспечения всех детей до 3 лет местами в детсадах.

На сайте уточняется: за три года в Томске будет построено 11 детских садов на 2200 мест, на эти цели из бюджетов всех уровней планируется выделить 1,6 млрд рублей. В текущем году будет открыт еще один детсад на ул. Береговой. На 2020 год планируется открытие детских садов на ул. Ив. Черных и Иркутском тракте. Дополнительные места продолжат создавать в частных детских садах и группах присмотра и ухода. В 2019 году их открыто уже 280.

ИСТОЧНИК KP.RU