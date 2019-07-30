Девочка-инвалид из Томска будет получать нужные лекарства

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-30T07:34:19+03:00

Прокуратура Кировского района обратилась в суд с исковым заявлением возложить на облздрав обязанности по обеспечению ребенка лекарственным препаратом на постоянной основе

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Прокуратура Кировского района Томска провела проверку по обращению жительницы областного центра, обжаловавшей отказ областного департамента здравоохранения в обеспечении ее 8-летнего ребенка-инвалида необходимым лекарственным средством в льготном порядке. Об этом сообщается на сайте облпрокуратуры.

Установлено, что весной 2018 года дочери заявительницы по жизненным показаниям назначено дорогостоящее лекарство с обязательным ежедневным приемом. Этот препарат внесен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, в связи с чем подлежит предоставлению на льготной основе. Несмотря на то, что лечащим врачом выписывались рецепты на бесплатное получение данного препарата, департамент здравоохранения Томской области требуемое лекарство девочке не предоставил, мотивируя недостаточностью бюджетного финансирования и необходимостью подтверждения эффективности применения данного препарата на постоянной основе.

По результатам проверки исполняющий обязанности прокурора района Игорь Паницкий обратился в суд с исковым заявлением о возложении на облздрав обязанности обеспечить ребенка лекарственным препаратом в необходимом объеме на постоянной основе до его отмены по медицинским показаниям. Кировский районный суд Томска удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Ответчик приступил к исполнению решения суда, предоставив девочке требуемое лекарство в объеме его двухмесячной потребности.

ИСТОЧНИК KP.RU