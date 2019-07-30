2019-07-30T07:00:38+03:00
Политика

В Томской области пройдут довыборы депутатов

Политические партии выдвинули своих представителей на вакантные места, есть и самовыдвиженцы
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Томичи выберут депутатов в единый день голосования. Фото:special.duma.tomsk.ruТомичи выберут депутатов в единый день голосования. Фото:special.duma.tomsk.ru
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Как сообщается на сайте облизбиркома, в понедельник завершился прием документов для участия в довыборах депутатов Законодательной Думы Томской области. По имеющейся информации, соискателей насчитывается 13 человек.

Жители Томского района и микрорайона Черемошники в Томске должны выбрать депутатов по своим округам в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Дополнительные выборы проводятся в связи со смертью депутата от округа микрорайона Черемошники Василия Семкина и сложением полномочий депутата от Томского района Александра Терещенко, который был избран на пост главы этого района. Кандидаты на освобожденные места депутатов облдумы должны были предоставить в избирком документы не ранее 24 июня и не позднее 29 июля 2019 года.

Для участия в довыборах своих кандидатов выдвинули "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Среди подавших документы – три самовыдвиженца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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