В Томской области двое пытались украсть железнодорожные рельсы
В дежурную часть Асиновского отдела поступило сообщение, что в микрорайоне ТРЗ неизвестные пытаются похитить железнодорожные рельсы. Как сообщили в УМВД по Томской области, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Им удалось по горячим следам задержать двух жителей Асиновского района, 1983 и 1977 годов рождения.
По предварительным данным, подозреваемые ночью с помощью газового оборудования пытались похитить железнодорожные рельсы. тупиковой железнодорожной линии, Однако у них не получилось до конца сделать это. Сумма ущерба составила более 34000 рублей.
Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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