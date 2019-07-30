В Томской области двое пытались украсть железнодорожные рельсы

СЕГОДНЯ 06:50 2019-07-30T06:51:27+03:00

Их вовремя задержали полицейские, но пути уже были повреждены

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В дежурную часть Асиновского отдела поступило сообщение, что в микрорайоне ТРЗ неизвестные пытаются похитить железнодорожные рельсы. Как сообщили в УМВД по Томской области, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Им удалось по горячим следам задержать двух жителей Асиновского района, 1983 и 1977 годов рождения.

По предварительным данным, подозреваемые ночью с помощью газового оборудования пытались похитить железнодорожные рельсы. тупиковой железнодорожной линии, Однако у них не получилось до конца сделать это. Сумма ущерба составила более 34000 рублей.

Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU