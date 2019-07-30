2019-07-30T06:51:27+03:00
Происшествия

В Томской области двое пытались украсть железнодорожные рельсы

Их вовремя задержали полицейские, но пути уже были повреждены
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть Асиновского отдела поступило сообщение, что в микрорайоне ТРЗ неизвестные пытаются похитить железнодорожные рельсы. Как сообщили в УМВД по Томской области, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Им удалось по горячим следам задержать двух жителей Асиновского района, 1983 и 1977 годов рождения.

По предварительным данным, подозреваемые ночью с помощью газового оборудования пытались похитить железнодорожные рельсы. тупиковой железнодорожной линии, Однако у них не получилось до конца сделать это. Сумма ущерба составила более 34000 рублей.

Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске в микрорайоне спичфабрики отремонтируют проезды
Во 2-м квартале в Томской области подорожали квартиры
Томские казаки выбрали себе атамана
В Томске покажут подлинники Сальвадора Дали
Женщина вынесла вещи из чужой квартиры в Томске почти на 80 тысяч рублей
В Томске четверо человек оказались в больнице по вине 18-летнего водителя
Томский медуниверситет вошел в Национальную ассоциацию биобанкинга
О нарушениях в палаточных лагерях Томской области
Житель Томской области осужден за заведомо ложный донос
Томские пожарные показали профмастерство
В Томской области изменится размер соцвыплат на оплату ЖКУ
За неубранные раскопки в Томске могут оштрафовать
Заемщик вернул миллионный долг после вмешательства томских приставов
Томичей предупреждают: клещи все еще опасны
Троллейбус и 4 автомобиля столкнулись возле центрального ЗАГСа Томска
Всех поэтов Томска приглашают на вечер встречи
Рецидивист под видом полицейского обманул томичку на 200 тыс. рублей
В уличном книжном шкафу томской «Научки» нашли раритет