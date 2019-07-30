2019-07-30T06:46:04+03:00
Недвижимость

В Томске в микрорайоне спичфабрики отремонтируют проезды

На основе обращений жителей в городе выбирают адреса, где дорожные работы необходимо провести в первоочередном порядке
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Эх, дороги! Фото: tv2.todayЭх, дороги! Фото: tv2.today
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На этой неделе начался ремонт внутриквартального проезда в микрорайоне спичфабрики (между домами ул. Айвазовского, 31 - ул. Междугородняя, 24), сообщается на сайте мэрии Томска. На этом участке уже установили бордюры и отсыпали ямы. По контракту с подрядчиком, работы планируется завершить к середине августа.

Уточняется, что в ближайшее время будет отремонтирован и внутриквартальный проезд возле дома по ул. Мичурина, 2 – ул. 1-я Рабочая, 6. Здесь планируется провести обустройство тротуара и дополнительных парковочных мест.

В августе ремонт также запланировано провести на ул. Мичурина, 65, где будет заасфальтирована часть разбитого дорожного покрытия въезда. Кроме того, до конца лета приведут в порядок проезд к дому на Иркутском тракте, 204. В 2018 году эта дорога была отсыпана асфальтовой крошкой, в этом году здесь будет проведен ремонт дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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