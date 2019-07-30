Во 2-м квартале в Томской области подорожали квартиры

СЕГОДНЯ 06:21 2019-07-30T06:21:42+03:00

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Как сообщает государственной статистики по Томской области, в сравнении с 1-м кварталом 2019 года на рынке жилья цены в среднем выросли.

«На первичном рынке, где представлены вновь построенные квартиры, жилье подорожало особенно заметно, в среднем на 6,1%. В том числе на квартиры среднего качества (типовые) – на 2,2%, – пояснил руководитель Томскстата Сергей Касинский. – На вторичном рынке, где представлены квартиры.

функционирующего жилого фонда, рост цен на жилье был небольшим, в среднем на 0,4%. При этом квартиры улучшенного качества подорожали на 1,8%, а типовые квартиры, напротив, подешевели в том же размере». Для сведения: в 1-м квартале 2019 года по сравнению с 4-м кварталом 2018-го средние цены на первичном рынке жилья увеличились на 2,1%, на вторичном – По данным Томскстата, средняя цена одного квадратного метра жилья в конце II квартала 2019 года на первичном рынке составила 53 844 руб., на вторичном – 48 435 руб. Отмечается, что стоимость квартир во многом зависит от материала наружных стен. Монолитные дома (включая монолитно-кирпичные) у покупателей ценятся дороже, независимо от даты их постройки. Между тем жилье дорожало и в субъектах Сибирского федерального округа. Так, на первичном рынке наибольший рост зафиксирован в Томской области и Алтайском крае (на 2,8%). На вторичном рынке существеннее всего подорожало жилье в Иркутской области (на 2,3%) и Республике Тыва (на 1,9%). И только в Кемеровской области снизились цены на вторичном рынке жилья – на

ИСТОЧНИК KP.RU