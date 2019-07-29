2019-07-29T11:14:44+03:00
Общество

Томские казаки выбрали себе атамана

К Сибирскому казачеству присоединился ряд первичных хуторских и станичных обществ
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Исконные традиции любы не только потомственным казакамИсконные традиции любы не только потомственным казакамФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Казаки Томского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества на пять лет переизбрали действующего атамана Михаила Палагина, который возглавляет Томское отдельское казачье общество с 2014 года.

Заседание отчетно-выборного казачьего круга состоялось в воскресенье, 28 июля. Помимо выбора атамана казачий круг одобрил прошения ряда первичных хуторских и станичных казачьих обществ региона о вхождении в Томский отдел, а также поддержал новую редакцию устава общества.

В мероприятии принял участие председатель комитета внутренней политики Администрации Томской области Андрей Ульянов. Он пожелал переизбранному атаману успехов в работе.

Также участие в заседании принял атаман Сибирского войскового казачьего общества, казачий генерал Геннадий Привалов.

Томское отдельское казачье общество зарегистрировано с 2002 года и входит в Сибирское войсковое казачье общество. Насчитывает свыше 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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