Томские казаки выбрали себе атамана

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-29T11:14:44+03:00

Исконные традиции любы не только потомственным казакам Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

К Сибирскому казачеству присоединился ряд первичных хуторских и станичных обществ

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Казаки Томского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества на пять лет переизбрали действующего атамана Михаила Палагина, который возглавляет Томское отдельское казачье общество с 2014 года.

Заседание отчетно-выборного казачьего круга состоялось в воскресенье, 28 июля. Помимо выбора атамана казачий круг одобрил прошения ряда первичных хуторских и станичных казачьих обществ региона о вхождении в Томский отдел, а также поддержал новую редакцию устава общества.

В мероприятии принял участие председатель комитета внутренней политики Администрации Томской области Андрей Ульянов. Он пожелал переизбранному атаману успехов в работе.

Также участие в заседании принял атаман Сибирского войскового казачьего общества, казачий генерал Геннадий Привалов.

Томское отдельское казачье общество зарегистрировано с 2002 года и входит в Сибирское войсковое казачье общество. Насчитывает свыше 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU