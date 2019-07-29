В Томске покажут подлинники Сальвадора Дали

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-29T10:44:39+03:00

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В Художественном музее продемонстрируют оригиналы работ из известных графических серий «Песнь песней царя Соломона», «Воспоминания Казановы», «Фауст», «Дон Кихот Ламанчский. Всего более 100 картин гения сюрреализма, а также оригинальные фотографии художника. Зрители увидят «Живые сны» Сальвадора Дали: работы великого гения «оживут» под впечатляющее музыкальное сопровождение. Еще одним сюрпризом для посетителей будет возможность сделать фото на знаменитом диване в форме губ. Сочетание подлинников и мультимедиа позволит каждому прикоснуться к творчеству гения, увидеть, как оживают сюжеты и персонажи его невероятных фантазий.

Выставку «Сюрреализм – это Я» можно посетить с 1 августа до 6 октября. Дополнительная информация: artmuseumtomsk.ru/page/339/0/487

ИСТОЧНИК KP.RU