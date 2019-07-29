Женщина вынесла вещи из чужой квартиры в Томске почти на 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-29T10:18:39+03:00

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Она тайно проникла в жилье, но была найдена и задержана

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В дежурную часть по Ленинскому району поступило сообщение о хищении имущества из квартиры. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, оперативникам удалось быстро найти подозреваемую.

По предварительным данным, ей жительница города Томска, 1984 года рождения. Она незаконно проникла в квартиру по улице 79 Гвардейской Дивизии, откуда тайно похитила имущество (ноутбук, смартфон, денежные средства) на общую сумму 76900 рублей.

В ходе розыска подозреваемая была задержана, а похищенное изъято.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU