Женщина вынесла вещи из чужой квартиры в Томске почти на 80 тысяч рублей
В дежурную часть по Ленинскому району поступило сообщение о хищении имущества из квартиры. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, оперативникам удалось быстро найти подозреваемую.
По предварительным данным, ей жительница города Томска, 1984 года рождения. Она незаконно проникла в квартиру по улице 79 Гвардейской Дивизии, откуда тайно похитила имущество (ноутбук, смартфон, денежные средства) на общую сумму 76900 рублей.
В ходе розыска подозреваемая была задержана, а похищенное изъято.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU