2019-07-29T10:18:39+03:00
Происшествия

Женщина вынесла вещи из чужой квартиры в Томске почти на 80 тысяч рублей

Она тайно проникла в жилье, но была найдена и задержана
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть по Ленинскому району поступило сообщение о хищении имущества из квартиры. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, оперативникам удалось быстро найти подозреваемую.

По предварительным данным, ей жительница города Томска, 1984 года рождения. Она незаконно проникла в квартиру по улице 79 Гвардейской Дивизии, откуда тайно похитила имущество (ноутбук, смартфон, денежные средства) на общую сумму 76900 рублей.

В ходе розыска подозреваемая была задержана, а похищенное изъято.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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