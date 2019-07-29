2019-07-29T09:40:41+03:00
Происшествия

В Томске четверо человек оказались в больнице по вине 18-летнего водителя

Парень не справился с управлением и автомобиль въехал в дорожный знак
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В воскресенье, 28 июля, ночью, около 01:40 на улице Обручева, 6 произошла авария. Как сообщили в УМВД по Томской области, 18-летний водитель Honda Partner не справился с управлением. Его автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение и стойку дорожного знака. В результате происшествия водитель автомобиля и его пассажиры: двое 18-летних и 17-летний молодой человек с травмами были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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