В Томске четверо человек оказались в больнице по вине 18-летнего водителя

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-29T09:40:41+03:00

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В воскресенье, 28 июля, ночью, около 01:40 на улице Обручева, 6 произошла авария. Как сообщили в УМВД по Томской области, 18-летний водитель Honda Partner не справился с управлением. Его автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение и стойку дорожного знака. В результате происшествия водитель автомобиля и его пассажиры: двое 18-летних и 17-летний молодой человек с травмами были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU