В Томске четверо человек оказались в больнице по вине 18-летнего водителя
Парень не справился с управлением и автомобиль въехал в дорожный знак
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
В воскресенье, 28 июля, ночью, около 01:40 на улице Обручева, 6 произошла авария. Как сообщили в УМВД по Томской области, 18-летний водитель Honda Partner не справился с управлением. Его автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение и стойку дорожного знака. В результате происшествия водитель автомобиля и его пассажиры: двое 18-летних и 17-летний молодой человек с травмами были доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU