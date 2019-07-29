Томский медуниверситет вошел в Национальную ассоциацию биобанкинга

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-29T09:28:48+03:00

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СибГМУ вошел в Национальную ассоциацию биобанков и специалистов по биобанкированию (НАСБио), - сообщили в пресс-службе вуза.

Эта система была создана в апреле 2019 года для развития сети. В ассоциацию также вошли Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, НМИЦ профилактической медицины, Институт цитологии РАН, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, Институт регенеративной медицины МНОЦ МГУ и другие.

В Томске банк биоматериала (ББМ) был создан в 2017 году на базе центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Медуниверситета. С привлечением ресурсов биобанка проходят исследования по бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни легких, описторхозу, болезни Паркинсона, в будущем специалисты планируют развивать исследования сердечно-сосудистых заболеваний. С помощью биобанка СибГМУ выполнено около 30 научных проектов.

Теперь университет продолжит работу по сбору материалов для терапии и диагностики заболеваний. В перспективе на основании анализа данных специалисты смогут составлять индивидуальный генетический паспорт пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU