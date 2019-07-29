2019-07-29T08:49:19+03:00
Общество

О нарушениях в палаточных лагерях Томской области

Проблема летнего отдыха детей в палаточных лагерях обсуждалась на заседании региональной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Внеплановая проверка томских палаточных лагерей выявила нарушения. Фото:www.tomsk.ruВнеплановая проверка томских палаточных лагерей выявила нарушения. Фото:www.tomsk.ru
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Проверяющие нашли в палаточных лагерях Томской области ряд нарушений – например, было зафиксировано отсутствие специального инвентаря, систем оповещения, планов эвакуации. Выявлен и такой факт, как необученность персонала действиям в чрезвычайной ситуации.

Ранее «КП» сообщала, что в ночь на 23 июля в палаточном городке "Холдоми" в Хабаровском крае произошел пожар. Трагедия унесла жизни четверых детей, трое были госпитализированы. По предварительной информации, причиной пожара могло стать упавшее на обогреватель полотенце. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Результаты внеочередных проверок мест летнего отдыха детей были озвучены на прошедшей неделе на заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в главном управлении МЧС по Томской области.

Заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов поручил организаторам лагерей до 30 июля устранить все выявленные недостатки.

По сообщению Антона Сибирякова, заместителя начальника регионального управления МЧС, 6 из 11 действующих сейчас в регионе палаточных лагерей уже завершили сезон, 5 продолжают работу в областном центре, а также в Кожевниковском, Первомайском и Томском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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