2019-07-29T07:47:47+03:00
Общество

Томские пожарные показали профмастерство

В селе Кожевниково подвели итоги XVIII регионального чемпионата по пожарно-спасательному спорту
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Препятствие им не помеха. Фото:www.tomsk.gov.ruПрепятствие им не помеха. Фото:www.tomsk.gov.ru
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Лучшими по итогам прохождения всех пяти прикладных этапов — боевое развертывание, пожарная эстафета, стометровая полоса с препятствиями, подъем по штурмовой и трехколенной лестницам на учебную башню — стала команда противопожарной службы Томской области.

Второе и третье места заняли сотрудники федерального ведомства (МЧС) из Бакчарского и Колпашевского районов.

Всего участие в трехдневных соревнованиях приняли 17 команд — сотрудники всех противопожарных подразделений Томской области. Девятнадцатый по счету чемпионат по пожарно-спасательному спорту пройдет в 2020 году в Парабельском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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