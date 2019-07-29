2019-07-29T07:11:05+03:00
Недвижимость

За неубранные раскопки в Томске могут оштрафовать

По информации санитарной милиции, с начала года городскими предприятиями проведено 1936 раскопок, восстановлено 1442
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Ликвидировать и благоустроить! Фото: © Валерий ДоронинЛиквидировать и благоустроить! Фото: © Валерий Доронин
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В настоящий момент санитарная милиция выявила в Томске 434 действующие раскопки. Городская власть поручила коммунальщикам к 1 сентября ликвидировать те, что находятся у детских садов и школ. На их месте необходимо выполнить благоустройство. Об этом сообщает комитет по информационной политике администрации Томска.

В сообщении уточняется, что инспекторы санитарной милиции города ежедневно выезжают на места коммунальных раскопок для проведения контрольных мероприятий по оценке качества работ и материалов.

Вопросы проведения раскопок в Томске регламентируют Правила благоустройства, в соответствии с которыми нарушители привлекаются к административному наказанию в виде штрафа (для физических лиц он составляет 3-5 тыс. рублей, для должностных - 30-50 тыс. рублей, для юридических - 100-200 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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