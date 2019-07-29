Заемщик вернул миллионный долг после вмешательства томских приставов

СЕГОДНЯ 06:48 2019-07-29T06:48:21+03:00

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Оформив договор займа на 5 млн рублей, фирма недоплатила участнику сделки 1 млн 180 тысяч рублей. Кредитор подал иск в суд, и взысканием долга занялись судебные приставы, - сообщили в пресс-службе ведомства. Сперва пристав обратил внимание на расчетные счета должника, с которых было списано 250 тысяч рублей. Также под запрет на регистрационные действия в ГИБДД.

Попали два автомобиля организации – Renault Duster 2017 г.в. и УАЗ PATRIOT 2015 г.в. Через несколько дней после принудительных мер приставу позвонил представитель организации-должника и уточнил сумму долга. Вместе с исполнительским сбором она составляла почти 1 млн 200 тысяч рублей. Вскоре необходимые денежные средства поступили на счет и задолженность была погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU