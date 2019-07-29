Томичей предупреждают: клещи все еще опасны

СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-29T06:19:50+03:00

Активность клещей снижена, но они еще опасны. Фото: Архив «КП» в Ижевске

По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, с начала эпидсезона в медицинские организации региона обратилось 19932 человека, из них 3934 ребенка

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В период с 18 по 24 июля в Томской области с присасываниями клещей зарегистрировано 559 обращения граждан, среди которых 75 дети. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Томске - 451 и 57 обращений соответственно. Об этом сообщается на сайте управления 70.rospotrebnadzor.ru

По имеющейся информации, с начала эпидсезона в медицинские организации Томска обратилось 14307 человек, включая 2843 детей, прививками от клещевого энцефалита охвачено 60289 томичей, из которых 21091 ребенок.

По данным на 25 июля, в Томской области проведено противоклещевых обработок на территории 2406,150 га, в летних оздоровительных учреждениях обработано 310,908 га.

Несмотря предпринимаемые меры и снижение активности клещей, риск присасывания и инфицирования клещевыми инфекциями остается высоким. Поэтому специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области призывают жителей региона как можно серьезнее отнестись к соблюдению мер профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU