Троллейбус и 4 автомобиля столкнулись возле центрального ЗАГСа Томска

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-28T15:33:10+03:00

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Сегодня около центрального городского ЗАГСА на пр.Ленина,85а, произошла массовая авария.

Как сообщили в УМВД по Томской области, в воскресенье, 28 июля около 17 часов случилось столкновение пяти транспортных средств: Mitsubishi Galant, Kia Rio, Ваз, Волги и троллейбуса. Как видно на фотографиях, сделанных очевидцами и выложенными в группе "Регион70" Вконтакте, автомобили перекрыли большую часть проспекта Ленина.

В результате происшествия, пассажир автомобиля Волга и водитель автомобиля ВАЗ были доставлены в медицинское учреждение.

Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

фото: группа "Регион70" ВконтактеФото: из открытых источников

фото: группа "Регион70" ВконтактеФото: из открытых источников

фото: группа "Регион70" ВконтактеФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU