2019-07-28T15:20:24+03:00
Звезды

Всех поэтов Томска приглашают на вечер встречи

Любой желающий сможет прочесть что-то своего сочинения, либо любимого автора
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Стихи необязательно читать наизусть, можно подсматривать в телефонСтихи необязательно читать наизусть, можно подсматривать в телефонФото: архив КП
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Творческих людей, а в частности, почитателей поэзии, приглашают на встречу, которая пройдет в творческом пространстве «Социум» (библиотека «Академическая», ул. Королева, 4). Первый вечер поэзии состоится во вторник 30 июля. В этот вечер с 18:00 до 20:30 все гости будут читать свои любимые стихи и общаться!

Как уточнили организаторы, стихи необязательно читать наизусть, это можно делать с книги (телефона, листа). Библиотека предоставляет чашки и кипяток, а чай и плюшки можно принести с собой. Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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