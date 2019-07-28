Всех поэтов Томска приглашают на вечер встречи
Любой желающий сможет прочесть что-то своего сочинения, либо любимого автора
Стихи необязательно читать наизусть, можно подсматривать в телефонФото: архив КП
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Творческих людей, а в частности, почитателей поэзии, приглашают на встречу, которая пройдет в творческом пространстве «Социум» (библиотека «Академическая», ул. Королева, 4). Первый вечер поэзии состоится во вторник 30 июля. В этот вечер с 18:00 до 20:30 все гости будут читать свои любимые стихи и общаться!
Как уточнили организаторы, стихи необязательно читать наизусть, это можно делать с книги (телефона, листа). Библиотека предоставляет чашки и кипяток, а чай и плюшки можно принести с собой. Вход свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU