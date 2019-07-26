2019-07-26T13:08:29+03:00
Происшествия

Рецидивист под видом полицейского обманул томичку на 200 тыс. рублей

Вымогатель потребовал у пожилой женщины деньги за внука
Татьяна Щукина
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32-летний житель города Томска обвиняется в обмане пожилой женщины, которую он обвел вокруг пальца, назвавшись сотрудником правоохранительных органов. Мужчина (уже ранее судимый) использовал проверенный способ всех мошенников, играя на любви пенсионеров к своим детям и внукам.

«По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый позвонил потерпевшей и, представившись сотрудником полиции, потребовал передать ему 200 тысяч рублей за непривлечение ее внука к уголовной ответственности за якобы совершенное им дорожно-транспортное происшествие. Потерпевшая сообщила обвиняемому место своего жительства, а когда тот подъехал к дому, передала ему требуемую сумму, после чего последний скрылся», - рассказала подробности преступления пресс-служба прокуратуры Томской области.

В ведомстве уточнили, что при обыске у подозреваемого в преступлении нашли только 24 тыс.рублей, которые и вернули бабушке. Остальные деньги «липовый полицейский» успел потратить.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Свою вину он признал в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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