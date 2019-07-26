2019-07-26T09:49:59+03:00
Происшествия

Томское турагентство «Оазис-тур» подозревается в обмане клиентов

Полиция ищет потерпевших от действий предполагаемых мошенников
Татьяна Щукина
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Предположительно, у клиентов были похищены более 1,2 миллиона рублейПредположительно, у клиентов были похищены более 1,2 миллиона рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Туристическое агентство из города Северска Томской области стало фигурантом уголовного дела. Сотрудники организации подозреваются в совершении мошенничества по отношению как минимум десяти клиентам.

«По предварительным данным, в период с ноября 2018 года по май 2019 года у девяти жителей города Северск, путем обмана, под предлогом предоставления туристических услуг похищены денежные средства на сумму более 1,2 миллиона рублей», – сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сейчас Следственный отдел северской полиции собирают доказательную базу по делу и уверены, что выявят новые факты преступной деятельности турагентства. Всех, кто пострадал от действий «Оазис-тур» , просят обращаться по телефонам: 8 (3823) 77-92-18,77-92-19 или по телефону 02 (с сотового 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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