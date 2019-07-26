2019-07-26T07:50:19+03:00
Общество

В Томском районе у бизнесмена арестовали продуктовый магазин

Ему придется расстаться со своей долей, если он не оплатит долг
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В течение нескольких дней у владельца есть возможность рассчитаться с долгамиВ течение нескольких дней у владельца есть возможность рассчитаться с долгамиФото: из открытых источников
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В отношении индивидуального предпринимателя из Курлека было возбуждено 12 исполнительных дел. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов по Томской области. В основном это долг партнеру – около 250 тысяч рублей. Остальное – налоги, штрафы комитета по лицензированию Томской области и исполнительский сбор. Первым делом приставы обратили взыскание на счета должника. Также в ходе проверки его имущества выяснилось, что гражданин также владеет долей собственности в продуктовом магазине, который находится на его земельном участке. На совершение действий по перерегистрации данного имущества незамедлительно был наложен запрет в Росреестре. Сотрудник отдела выехала в п. Курлек, где и наложила арест на недвижимость и оборудование: холодильники, витрины, весы и др. Все арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику с правом пользования, поэтому торговля здесь продолжается.

Кроме того, судебным приставом наложен запрет на кассу, которая проверяется на предмет сдачи наличных денежных средств. В течение нескольких дней у владельца есть возможность рассчитаться с долгами. В случае если этого не произойдет, его доля собственности будет реализована в счет погашения долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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