Десант томских росгвардейцев в детском лагере: примерить бронежилет, надеть противогаз

СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-26T07:37:48+03:00

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Санаторий-профилакторий «Прометей» находится в 24-х километрах от Томска. Круглогодично он принимает на лечение и отдых детей и взрослых. В летнее время здесь пребывают только ребятишки, от четырех до пятнадцати лет. Сюда и направились сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Томской области, чтобы провести всероссийскую акцию «Каникулы с Росгвардией».

Такого скопления детей росгвардейцы за время посещения детских оздоровительных лагерей встретили впервые. Одновременно двести пятьдесят человек высыпали на плац встретить долгожданных гостей. Казалось, справиться невозможно: либо деталь от пистолета Макарова утеряется, либо противогаз придет в негодность. Но опасения росгвардейцев были напрасными: все прошло динамично, организованно и, главное, интересно для ребят.

Приехали силовики в то время, когда в лагере проходила учебная эвакуация, к проведению которой сразу же подключился начальник инспекции пожарной безопасности томской Росгвардии майор Владислав Прохоренко. По завершению эвакуации он рассказал детям и взрослым алгоритм действий при эвакуации и правила соблюдения пожарной безопасности.

Далее ребятишек ожидала самая настоящая воинская разминка. Помощник начальника группы по служебной и физической подготовке майор Денис Орлов выполнил с детьми комплексы силовых упражнений для военнослужащих и приемов рукопашного боя. Все две с половиной сотни детей рьяно повторяли за росгвардейцем команды и движения. Затем же майор Орлов предложил ребятам поучаствовать в конкурсе на лучшего ниндзю «Прометея» и быстрее всех пройти рукоход. Как отметил один из вожатых лагеря, «так дети не старались еще никогда, даже девочки». Каждому хотелось победить и заслужить почетный титул от Дениса Орлова «Лучший ниндзя «Прометея».

Тем временем ребятня расспрашивала Влада Прохоренко, зачем ему противогаз, карта местности и курвиметр, а, главное, как работает порошковый огнетушитель. Росгвардеец исчерпывающе ответил на все интересующие вопросы, показал, как правильно пользоваться огнетушителем и дал примерить противогаз. Командир взвода № 3 роты № 2 батальона полиции (отдельного) УВО по г. Томску — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области» капитан полиции Станислав Герман рассказал воспитанникам санатория о специфике служебной деятельности вневедомственной охраны Росгвардии, всем желающим позволил примерить бронежилет и каску-сферу, а также под бдительным личным контролем помог разобрать и собрать пистолет Макарова. Так, за отведенный росгвардейцам час времени, им удалось не только рассказать о службе, но и провести профилактическую беседу на предмет пожарной безопасности, познакомить с вооружением и экипировкой, провести физическую зарядку и оставить массу положительных впечатлений у детей и взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU