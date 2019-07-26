Томич на «Жигулях» без переднего колеса повредил машину ДПС

СЕГОДНЯ 06:11 2019-07-26T06:11:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Беда не приходит одна. Целую гроздь неприятностей на свою голову ухитрился единовременно собрать житель города Томска, отправившись в дорогу в четверг, 25 июля. Мало того, что во время движения по ул. Лазарева у его автомобиля отвалилось колесо, так при этом оно выкатилось на встречку прямиком в проезжавшую мимо машину ДПС. Сотрудники Госавтоинстпекии лично засвидетельствовали момент аварии.

«Около 19 часов 55 минут в районе улицы Лазарева произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, у автомобиля «ВАЗ 21074» под управлением 31-летнего мужчины-водителя, во время движения, произошло отсоединение переднего левого колеса. После чего, отсоединившееся колесо повредило переднюю часть служебного автомобиля ДПС «ВАЗ 2114», двигавшегося во встречном направлении», - сообщили детали происшествия в пресс-службе УМВД по Томской области.

Стражи порядка уточнили, что патрульному автомобилю были нанесены механические повреждения, инспектора не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU