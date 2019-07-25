На ЭКО для томичек ОМС потратил с начала года 50 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-25T12:36:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году врачи планируют провести не менее 1 000 циклов экстракорпорального оплодотворения для женщин из Томской области. За минувшие полгода 422 цикла ЭКО уже были выполнены. На эти цели Территориальный фонд обязательного медицинского страхования направил 50 млн рублей.

«Больше всего циклов ЭКО — 180 процедур — проведено в областном перинатальном центре им. И.Д. Евтушенко, 167 — в клиниках СибГМУ», — сообщила главный специалист отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи облздрава Татьяна Чернобай.

Как рассказали в администрации Томской области, по нацпроекту «Демография» за счет средств ОМС в регионе планируется за 6 лет выполнить не менее 6 750 циклов ЭКО.

ИСТОЧНИК KP.RU