Под влияние приставов томич бросил пить и забрал трех детей из детдома

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-25T11:53:59+03:00

После исправительных работ мужчина вылечился от алкоголизма и устроился на работу

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Житель Верхнекетского района Томской области изменил свой образ жизни после тесного общения с судебными приставами. Несколько лет назад мужчина крепко выпивал и не работал, вследствие чего был лишен родительских прав, а его дети были определены в детский дом. Деньги на содержание троих сыновей он не выплачивал и задолжал за это более 300 тыс. рублей. Как злостный неплательщик алиментов он отбыл административное наказание и многократно имел дело с судебными приставами, которые вели с ним разъяснительную работу.

«Спустя некоторое время после отбывания обязательных работ он известил пристава, что изменил свой образ жизни: вылечился от алкоголизма, официально трудоустроился и намерен окончить курсы по вождению автотранспорта», - сообщила подробности истории пресс-служба УФССП по Томской области.

После того, как селянин начал понемногу гасить задолженность, приставы помогли ему подготовить пакет документов для подачи искового заявления в суд о восстановлении в родительских правах.

Судья также поверил с исправление отца и недавно тот забрал всех трех мальчиков из детского дома.

ИСТОЧНИК KP.RU