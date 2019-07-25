2019-07-25T11:42:01+03:00
Звезды

В Томских маршрутках можно почитать книги из научной библиотеки

В автобусах наклеили «мобильные полки» - QR-кодами книг
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Теперь в дороге можно читать книги, даже если они не закачаны заранее в смартфон.Теперь в дороге можно читать книги, даже если они не закачаны заранее в смартфон.Фото: из открытых источников
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В салонах маршруток появились «Мобильные полки» – плакаты с QR-кодами книг по научной и научно-популярной тематике. Например, сейчас можно скачать книги по медицине, музеям томского университета. Такое стало возможным благодаря проекту Научной библиотеки ТГУ, который победил в грантовом конкурсе СИБУРа.

Проект представляет собой серию афиш и плакатов, на которых нарисованы книжки, стоящие на полках, и на корешке каждой книги нанесен QR-код. Ссылка ведет на полный текст книги в электронной библиотеке, и любой человек сможет перейти по этой ссылке и бесплатно прочитать книгу.

Добавим, что в сентябре возможность скачать книги с плакатов появится и в электротранспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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