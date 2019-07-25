В Томске состоится акция в поддержку сестер Хачатурян
Горожане выйдут с плакатами, призывающими обратить внимание на тему недопустимости насилия в семье
Томичи вновь выйдут на пикет, требуя справедливого рассмотрения делаФото: Архив "КП"
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Акция пройдет 27 июля с 14:00 до 15:00 в сквере на Плеханова (между гостиницей «Сибирь» (пр. Ленина, 91) и магазином «Ярче!»). Томичи вновь выйдут на пикет, требуя справедливого рассмотрения дела и выступая за принятие федерального закона о профилактике домашнего насилия. Акция проводится в поддержку сестер Хачатурян.
ИСТОЧНИК KP.RU