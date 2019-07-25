В Томске состоится акция в поддержку сестер Хачатурян

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-25T11:27:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Акция пройдет 27 июля с 14:00 до 15:00 в сквере на Плеханова (между гостиницей «Сибирь» (пр. Ленина, 91) и магазином «Ярче!»). Томичи вновь выйдут на пикет, требуя справедливого рассмотрения дела и выступая за принятие федерального закона о профилактике домашнего насилия. Акция проводится в поддержку сестер Хачатурян.

ИСТОЧНИК KP.RU