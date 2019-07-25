В Томске ищут пропавшую 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-25T10:49:14+03:00

Два года назад она отправилась учиться в техникум, с тех пор о ней нет информации

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Полицейские устанавливают местонахождение девушки 2001 года рождения Волковой Кристины Александровны. 1 сентября 2017 года она не приступила к учебным занятиям в техникуме в городе Северобайкальск. С того момента о ней ничего не известно.

Приметы: на вид 18 лет, рост 165-170 см, европейской внешности, среднего телосложения, волосы средней длины, обесцвеченные с желтоватым оттенком, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении указанного лица, просьба сообщить по телефонам: 8(30130) 2-18-82, 8(3012) 41-66-37 или 102 (112) либо по «телефону доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России» 8 (3822) 4-9999-4.

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU