2019-07-25T10:36:55+03:00
Общество

Подростков, сбежавших из детдома в Томской области, вернули обратно

Ребят удалось найти четыре дня спустя
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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чем занимались ребята "на свободе", предстоит выяснить их воспитателям.чем занимались ребята "на свободе", предстоит выяснить их воспитателям.Фото: "КП" Архив
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Двое подростков, самовольно покинувших детский дом в Тогуре, нашли в Колпашево. Об этом сообщил сотрудник УМВД по Томской области.

«21 июля двое воспитанников Задорожный Александр Эдуардович (дата рождения — 08 мая 2003 года) и Зенцов Сергей Александрович (дата рождения — 19 июня 2004 года) ушли в неизвестном направлении. Предположительно, они находятся в микрорайоне Пески или в селе Тогур Колпашевского района», — говорится в сообщении в группе «Телевидение Колпашева» со ссылкой на местную полицию.

На поиски был направлен отряд полицейских. Детей нашли в четверг, 25 июля, в Колпашево, после чего вернули в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. По имеющейся в настоящее время у сотрудников органов внутренних дел информации, в отношении несовершеннолетних за время их отсутствия противоправных деяний не совершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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