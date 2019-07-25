Улучшенный политехниками комплекс "Чистая вода" установят в Томской области

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-25T08:57:29+03:00

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Специалисты Томского политехнического университета модернизировали комплексы водоподготовки и очистки, которые строятся по губернаторской программе «Чистая вода», - сообщили в пресс-службе вуза. Первый комплекс из новой серии накануне отправился из Томска в деревню Латат Асиновского района.

- На базе ТПУ создан единый информационный центр управления, в который поступает вся необходимая информация со станций. Например, какая вода поступает на очистку, в каком объеме жители ее потребляют, сколько электроэнергии расходует комплекс и так далее. Также мы получаем информацию обо всех поломках, а самое главное — об их причинах. Эта информация позволила нам создать новую, улучшенную серию станций, — пояснил главный инженер проекта научно-производственной лаборатории ТПУ «Чистая вода» Андрей Матвеев.

Так, станции новой серии меньше по размеру и при этом, по словам специалистов, могут обрабатывать воду с практически любыми особенностями, которые встречаются на территории Томской области.

За счет оптимизации размеров бокса и комплектации удалось сократить расходы по содержанию примерно на 30 %. Также на обновленных станциях стоят новые загрузки для фильтров и в базовую комплектацию включен блок для коагуляции. Он работает с органическими загрязнителями гуминовыми кислотами — это органика, которая содержится в почвах северных районов из-за близости Васюганского болота.

Добавим, вторая станция из новой серии будет установлена в деревне Ларино Александровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU