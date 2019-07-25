Томичку, выходившую из трамвая, сбила иномарка

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-25T08:31:17+03:00

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Вчера, 24 июля около 14 часов 20 минут на улице Розы Люксембург, 18, сбили женщину. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, 36-летняя гражданка вышла из трамвая и начала переходить дорогу неподалеку от пешеходного перехода, в его видимости. По предварительным данным, в этот момент ее сбил автомобиль Toyota Corolla, под управлением 30-летнего водителя. С травмами пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU