Томичку, выходившую из трамвая, сбила иномарка
Женщина переходила дорогу по улице Розы Люксембург
пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Вчера, 24 июля около 14 часов 20 минут на улице Розы Люксембург, 18, сбили женщину. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, 36-летняя гражданка вышла из трамвая и начала переходить дорогу неподалеку от пешеходного перехода, в его видимости. По предварительным данным, в этот момент ее сбил автомобиль Toyota Corolla, под управлением 30-летнего водителя. С травмами пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU