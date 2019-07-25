В этом году в Томской области отремонтируют еще 24 почтовых отделения

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-25T07:35:09+03:00

Кроме того, будут отремонтированы клиентские залы и производственные помещения Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Томский филиал «Почты России» продолжает реализацию адресной программы ремонта отделений связи. В прошлом году было отремонтировано 24 отделения почтовой связи, планы на 2019 год – такие же.

Девятнадцать отделений будут модернизированы в рамках государственной программы «Доступная среда». В помещениях расширят дверные проемы входных групп, установят пандусы для маломобильных граждан, тактильные указатели и плитку для слабовидящих и незрячих людей, информационные табло для слабослышащих.

Кроме того, будут отремонтированы клиентские залы и производственные помещения филиала, а в ряде почтовых отделений — фасады и кровли.

Помимо ремонта 24 объектов, в районных почтовых отделениях идет подготовка к зиме: производится замена окон, кровель, отопительных систем и утепление стен.

К слову, в 2018 году во всех помещениях полностью заменили инженерные системы, провели оптимизация зонирование площадей, установили современное оборудование и новую мебель.

- Мы не только не сокращаем почтовые объекты, а модернизируем их и возводим новые. Весной мы открыли два новых почтовых отделения в микрорайонах Зеленые горки и Северный парк. Для нас важно и улучшение условий труда сотрудников, и удобство, доступность почтовых услуг для клиентов, — подчеркнул заместитель директора Томского филиала «Почты России» Антон Игнатов.

Помимо оснащения объектов пандусами и информационными текстами, выполненными шрифтом Брайля, по просьбам посетителей операторы почтовых отделений дублируют зрительную и звуковую информацию и оказывают всю необходимую помощь. В помещения почты разрешено входить с собаками-поводырями.

ИСТОЧНИК KP.RU