2019-07-25T06:12:07+03:00
Здоровье

В супермаркете SPAR в Зеленых горках нашли кишечную палочку

Опасные бактерии содержались в сливочном масле
Татьяна Щукина
Поделиться:
Не всякое масло полезно, можно купить то, что может до больницы довестиНе всякое масло полезно, можно купить то, что может до больницы довестиФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Управление Россельхознадзора по Томской области огорошило сообщением об обнаружении бактерий кишечной палочки в одном из самых посещаемых супермаркетов города - Spar на улице Архитекторов в микрорайоне Зеленые горки. По официальной информации ведомства, опасная находка таилась в сливочном масле от производителей из Московской области: компаний «Экомилк» и «Озерецкий молочный комбинат».

«По результатам лабораторных исследований, в вышеуказанных маслах было выявлено содержание фитостеринов и наличие бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», — сообщили в Россельхознадзоре.

Некачественная продукция признана опасной для здоровья, руководству супермаркета SPAR выдано предписание об утилизации указанных продуктов в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
860 томичей в этом году переселят из аварийного жилья
Томские полицейские нашли девушку, которая пошла в лес за ягодами и потерялась
Новое пополнение росгвардейцев посетили томский ОМОН
Находящегося в федеральном розыске уроженца Томской области задержали на концерте Metallica
Кража в Малиновке: в Томском районе похитили запчасти
В Томске есть вакансии, где кроме зарплаты дают подарки от известных брендов
В Томской области полицейский-стажер спас тонущую женщину
Платных парковок возле Думы и мэрии в Томске пока не будет
Легенды джаза из США приедут выступать на Дне томича
Коммунальные предприятия Томской области уже подготовили 663 км теплосетей
В Томской области впервые соберут молодежную «Смородину»
В Томске возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными
Абитуриенты подали рекордное количество заявлений в томские техникумы
Томичи пострадали от укусов бешеных лис
Жительнице Томской области пришлось с помощью приставов забрать машину у бывшего мужа
Томские полицейские ищут двух мужчин, похитивших женскую сумку
Томичи старше 55 лет смогут выиграть подарки за поездки на поезде
Томичи намерены добывать золото и опалы
Два гастролера вымогали деньги у томских предпринимателей, грозясь расправой
В Томске поймали подпольного изготовителя стероидов
У томички, которая задолжала более 16 млн рублей по кредитам, конфисковали площади
Губернатор назначил нового начальника департамента потребрынка Томской области