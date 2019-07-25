В супермаркете SPAR в Зеленых горках нашли кишечную палочку
Управление Россельхознадзора по Томской области огорошило сообщением об обнаружении бактерий кишечной палочки в одном из самых посещаемых супермаркетов города - Spar на улице Архитекторов в микрорайоне Зеленые горки. По официальной информации ведомства, опасная находка таилась в сливочном масле от производителей из Московской области: компаний «Экомилк» и «Озерецкий молочный комбинат».
«По результатам лабораторных исследований, в вышеуказанных маслах было выявлено содержание фитостеринов и наличие бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», — сообщили в Россельхознадзоре.
Некачественная продукция признана опасной для здоровья, руководству супермаркета SPAR выдано предписание об утилизации указанных продуктов в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU