860 томичей в этом году переселят из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-24T12:42:06+03:00

Из бюджета на это будет направлено 492 миллиона рублей

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В ходе реализации нацпроекта на расселения аварийных домов в Томске планируется направить 5,1 млрд рублей. При этом необходимо расселить 119 тысяч кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2019 году муниципалитет должен расселить 302 квартиры, в которых проживает 860 томичей. По закону собственники жилья получат компенсацию изымаемого жилья, исходя из его оценочной стоимости, а наниматели – жилые помещения соответствующей площади.

- Районные администрации сейчас проводят инвентаризацию квартир, которые планируются к расселению, уточняют их площади и опрашивают людей о территориальных предпочтениях при получении новых квартир, - пояснил заместитель мэра по экономическому развитию Михаил Ратнер.

Параллельно идет работа с застройщиками. В частности они должны предложить квартиры, в которых будут приемлемые по современным меркам условия: фартук из кафельной плитки, покрытие на балконе и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU