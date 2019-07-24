Находящегося в федеральном розыске уроженца Томской области задержали на концерте Metallica

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-24T07:23:24+03:00

Вот так концерт известной группы обернулся арестом и неожиданным окончанием Фото: Инстаграм.

На него было заведено уголовное дело по статье «Вымогательство»

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Полиция задержала в Москве на стадионе "Лужники" приезжего из Самары, который находился в федеральном розыске, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники органов задержали 33-летнего подозреваемого на концерте Metallica, который проходил 21 июля. Задержанный числился в федеральном розыске по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Опознать его удалось благодаря системе идентификации лиц.

По данным оперативников, задержанный родился в Томской области, а затем перебрался в Самару, где попал в поле зрения правоохранителей по подозрению в совершении ряда преступлений. После этого мужчина переехал в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU