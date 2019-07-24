Кража в Малиновке: в Томском районе похитили запчасти
В дежурную часть по Томскому району поступило сообщение о краже в селе Малиновка Томского района.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые жители Томской области, 1997 и 1999 годов рождения.
По предварительным данным, парни проникли во двор на частную территорию по улице Элеваторная в селе Малиновка и похитили запчасти на общую сумму 6500 рублей.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Двое похитили запчасти на общую сумму 6500 рублей.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU