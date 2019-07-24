2019-07-24T07:04:56+03:00
Происшествия

Кража в Малиновке: в Томском районе похитили запчасти

Подозреваемые проникли во двор и взяли то, что "плохо лежит"
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть по Томскому району поступило сообщение о краже в селе Малиновка Томского района.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые жители Томской области, 1997 и 1999 годов рождения.

По предварительным данным, парни проникли во двор на частную территорию по улице Элеваторная в селе Малиновка и похитили запчасти на общую сумму 6500 рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Двое похитили запчасти на общую сумму 6500 рублей. Фото: из открытых источников

Двое похитили запчасти на общую сумму 6500 рублей.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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