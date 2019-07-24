В Томске есть вакансии, где кроме зарплаты дают подарки от известных брендов

СЕГОДНЯ 06:17 2019-07-24T06:17:06+03:00

Сегодня уже просто высокой зарплатой некоторых специалистов и не мотивировать Фото: из открытых источников

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Сегодня соискателей сложно удивить кофе в офисе или «сплоченной командой». Аналитики HeadHunter нашли предложения о работе в Сибири, в которых указаны привлекательные и необычные условия.

Так, менеджер проектов в Томске сможет выступать на профессиональных мероприятиях с полной поддержкой работодателя. Кроме этого, компания обещает гибкий график работы с обязательным присутствием в офисе с 12 до 17 часов, время для саморазвития и один оплачиваемый отгул в месяц. У старшего продавца в салоне оптики в виде бонусов могут быть зарубежные поездки и подарки от всемирно известных брендов.

В Кемерово ищут ведущего разработчика, которому обещают не столько стандартный кофе и чай, но и бутерброды и фрукты в течение дня в неограниченном количестве. А у ведущего маркетолога в Новокузнецке будет бесплатное мороженое.

В Красноярске инженер по эксплуатации может не просто получить подарки на ребенка, но и льготные путевки в детские лагеря отдыха. Верстальщик-оператор фотовывода, будет работать в отличном здании с удобной парковкой.

Менеджеру по подбору персонала в Иркутске компания предлагает бесплатное изучение английского языка, зажигательные корпоративные мероприятия и подарки детям сотрудников на Новый год и 1 сентября. А специалист по гарантии сможет воспользоваться собственным спортивным залом компании, позавтракать и пообедать в столовой предприятия.

В Новосибирске технический дизайнер допечатник сможет на рабочем месте не только поработать, но и выпить кофе, воспользоваться корпоративной библиотекой, турником, балансбордом и отдохнуть в массажном кресле. Кроме этого, специалисту компания обещает ежегодные корпоративы с экстремальным уклоном. А инспектору по экономической безопасности работодатель предоставит дополнительные социальные гарантии: день отдыха в честь Дня рождения, подарок в случае рождения детей, благотворительные проекты, направленных на оказание помощи сотрудникам и их семьям.

Тем кандидатам, которые будут претендовать на должность Junior JavaScript Developer, работодатель готов гарантировать тактичных коллег, интеллигентное ревью, пиццу, уважение к личности и развитие без насилия.

Омский интернет-маркетолог сможет не только оценить результат работы профессионального бариста, который сотрудникам компании варит вкуснейший кофе, но и активно отдохнуть: воспользоваться бесплатным бассейном и поиграть в футбол с коллегами. Кроме дружных творческих коллег и достойной зарплаты, педагог дошкольного образования сможет изучать иностранные языки за счет компании. А повар-сушист научится премудростям японской кухни, получит программу карьерного развития и доставку домой в вечернее время.

Барнаульский ведущий специалист по взаимодействию с партнерами в свободное время сможет познакомиться с виртуальной библиотекой с сотнями книг по менеджменту, карьере и хобби. А менеджер IT проектов сможет отлично отдохнуть в течение дня с помощью игровой приставки, киккера и настольных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU