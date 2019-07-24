2019-07-24T06:01:10+03:00
Происшествия

В Томской области полицейский-стажер спас тонущую женщину

Он вытащил ее из реки Пасол
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Ширина русла в месте, где оказалась утопающая, превышает 150 метров.Ширина русла в месте, где оказалась утопающая, превышает 150 метров.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть полиции по городу Стрежевой, что на севере региона, поступило сообщение о том, что в реке Пасол тонет женщина.

Как сообщили в УМВД по Томской области, местную жительницу течением отнесло от берега. Обессиленная она не смогла самостоятельно выбраться из воды. Ширина русла в данном месте превышает 150 метров.

На место происшествия незамедлительно выехали стажер по должности полицейского-водителя Алексей Лебедев и участковый уполномоченный старшина полиции Дмитрий Фролов.

На берегу представители МЧС повязали на поясе Алексея Лебедева веревку для страховки, и он поплыл к тонущей женщине. Потерпевшая уже уходила под воду, но полицейский-стажер успел вовремя. В результате своевременных и грамотных действий сотрудников местная жительница была спасена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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