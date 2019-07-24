Платных парковок возле Думы и мэрии в Томске пока не будет

СЕГОДНЯ 05:50 2019-07-24T05:50:07+03:00

В Томске эксперимент с платным паркингом пока не состоится Фото: "КП" Архив

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Как сообщили в пресс-службе областной Думы, на июньском собрании депутаты внесли поправки в региональный закон «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» и запретили создание платных парковок у социально значимых и государственных учреждений.

Ранее в Томске хотели сделать платные парковки в центре города, а также в каждом районе.

Согласно поправкам, внесенным в региональный закон 2013 года, регулирующий организацию парковок, запрещено создавать платные парковки у социально значимых и государственных учреждений Томска и Томской области.

К таким объектам относятся детские сады, больницы, госучреждения, школы и спортивные объекты, а также земельные участки, которые относятся к общему имуществу жильцов многоквартирных домов.

В связи с принятием поправок, в Томске пока не состоится эксперимент с созданием платных парковок у мэрии и гордумы Томска.

При этом, не исключено, что в ближайшее время депутаты могут вернутся к рассмотрению этого закона, чтобы в качестве альтернативы ввести оплату за парковку длительностью более двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU