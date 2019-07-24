Легенды джаза из США приедут выступать на Дне томича

СЕГОДНЯ 05:49 2019-07-24T05:49:33+03:00

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В День томича 7 сентября в саду Краеведческого музея с 18.00 до 21.30 развернется площадка «Территория джаза». Перед зрителями выступят лучшие джазовые коллективы не только Томска, но и приглашенные музыканты. Хедлайнером концерта станет станет коллектив Dennis Rea & Terrane (США/Россия), - сообщила пресс-служба мэрии Томска. Музыканты квартета - признанные корифеи прог-рока, современного джаза, свободной импровизации, электронной и экспериментальной музыки

«В финале вечера на сцену выйдет муниципальный джаз-оркестр «ТГУ-62». Томские музыканты сыграют лучшие произведения из своих программ 2018-2019 года. Также на площадке будет работать кофе-бар, лаундж- и фотозоны», - проинформировали о будущем мероприятии в горадминистрации Томска.

Напомним, что День Томича пройдет 7 и 8 сентября. Праздник проводится уже 4 года и входит в ТОП-200 лучших событийных проектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU