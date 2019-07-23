2019-07-23T12:14:29+03:00
Недвижимость

Коммунальные предприятия Томской области уже подготовили 663 км теплосетей

Инфраструктуру ремонтируют к отопительному сезону
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 в самом разгареПодготовка к отопительному сезону 2019-2020 в самом разгареФото: "КП" Архив
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Зима близко даже в июле. Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 в самом разгаре. Капитальный ремонт коснется 36 коммунальных объектов в 19 районах области. На эти цели из бюджета выделено 50 млн рублей.

Коммунальные предприятия уже подготовили к отопительному сезону 663 км теплосетей (43%) и 1,5 тыс. км водопроводных сетей (49%).

Похвастаться готовностью могут в Шегарском районе, где специалисты отремонтировали водозабор, а также в Стрежевом, где выполнен капитальный ремонт магистральной теплосети.

На коммунальных объектах Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Кожевниковского, Первомайского и Тегульдетского районов, а также в городе Кедровом работы продолжаются.

Кроме того, идет заготовка топлива для котельных. На сегодняшний день угля заготовлено почти 8 тыс. тонн, дров — 6,7 тыс. тонн, жидкого топлива — 0,36 тыс. тонн.

В северные районы топливо доставят по воде: 806 тонн угля – в Александровский район, 500 тонн — в Парабельский. В Каргасокский район уже завезли 1 045 тонн угля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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