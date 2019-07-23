В Томской области впервые соберут молодежную «Смородину»
Первый молодежный форум «Смородина» пройдет в Томской области с 21 по 25 августа. Несмотря на то, что такое мероприятие еще никому неизвестно, в нем примут участие 150 школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования, лидеры и руководители молодежных сообществ, а также авторы социальных проектов.
Форум пройдет по трем направлениям: молодежные медиа, область творчества и добровольчество.
В течение 5 дней участники будут посещать мастер-классы, слушать лекции, разрабатывать собственные проекты, а также встречаться с федеральными экспертами в формате всероссийского проекта «Диалоги на равных».
Затем ребята смогут поучаствовать в конкурсе «Твоя идея!» и получить финансовую поддержку в 2020 году. По итогам форума определят 25 самых активных участников и помогут им в дальнейшем развитии проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU