В Томске возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными
Одно животное погибло, другое – получило увечье
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть Октябрьского района Томска поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, этот случай произошел на Иркутском тракте. В результате один кот погиб, а второму причинено увечье.
Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до пяти лет.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU