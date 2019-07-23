В Томске возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-23T10:57:59+03:00

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В дежурную часть Октябрьского района Томска поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, этот случай произошел на Иркутском тракте. В результате один кот погиб, а второму причинено увечье.

Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до пяти лет.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU