Абитуриенты подали рекордное количество заявлений в томские техникумы

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-23T08:35:42+03:00

Повар - не только востребованная профессия. но и полезные знания в жизни Фото: "КП" Архив

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В этом году на 5318 бюджетных мест в колледжах и техникумах Томской области подано 12 508 заявлений от абитуриентов. Причем, 4500 человек уже определились с выбором дальнейшей учебы и предоставили оригиналы документов.

Наши томские техникуму пользуются популярностью и у жителей соседних регионов, и у граждан стран СНГ. Так, 1500 человек сразу же написали заявление на общежитие, а 67 из них – иностранцы.

Среди учреждений лидерами по количеству заявлений стали Томский государственный педагогический колледж (более 1,5 тыс. заявлений на 200 бюджетных мест), Томский техникум информационных технологий (более 1,5 тыс. заявлений на 250 бюджетных мест), Томский политехнический техникум (1,2 тыс. заявлений на 175 бюджетных мест), Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций (423 заявления на 90 бюджетных мест), а также Медико-фармацевтический колледж (858 заявлений на 175 бюджетных мест).

Всего в нашем регионе 25 госучреждений среднего профессионального образования.

Как сообщил начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк, рабочие профессии востребованы: конкурс на автомеханика и сварщика составляет 3,5 человека на место, в районах — два человека, столько же претендентов на специальности повара и кондитера. В сфере услуг самый большой интерес у абитуриентов к специальностям «Дизайн» и «Парикмахерское искусство» — четыре человека на место.

ИСТОЧНИК KP.RU