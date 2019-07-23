Томичи пострадали от укусов бешеных лис

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-23T08:05:41+03:00

В области за первое полугодие оказалось 23 случая укусов диких животных

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По данным Роспотребнадзора за 6 месяцев 2019 года на территории Чаинского района Томской области было зарегистрировано два очага бешенства, которым страдали лисы.

С начала 2019 года от укусов животных пострадало 1246 человек, причем, 23 человек укусили именно дикие звери.

Как говорят специалисты, бешенством болеют все млекопитающие. Например, среди домашних животных – собаки, кошки, коровы, лошади, среди диких – лисы, еноты, ежики. Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы.

Кроме травм, укус может повлечь и другие последствия: от испуга, психологического блока до инфекционной болезни - бешенства (гидрофобии).

Единственным способом, которым можно предотвратить развитие гидрофобии является курс прививок. На территории города Томска функционирует 4 центра помощи, где окажут помощь при укусе:

- Поликлиника № 3, ул. Р. Люксембург, 39;

- Больница скорой медицинской помощи № 2, ул. О. Кошевого, 72;

- Медико-санитарная часть № 2», ул. Бела Куна, 3;

- Городская клиническая больница № 3, ул. Нахимова, 3;

- 20 центров на базе районных больниц Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU