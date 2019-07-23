Томичи пострадали от укусов бешеных лис
По данным Роспотребнадзора за 6 месяцев 2019 года на территории Чаинского района Томской области было зарегистрировано два очага бешенства, которым страдали лисы.
С начала 2019 года от укусов животных пострадало 1246 человек, причем, 23 человек укусили именно дикие звери.
Как говорят специалисты, бешенством болеют все млекопитающие. Например, среди домашних животных – собаки, кошки, коровы, лошади, среди диких – лисы, еноты, ежики. Основным резервуаром вируса в природе являются волки, лисицы, шакалы.
Кроме травм, укус может повлечь и другие последствия: от испуга, психологического блока до инфекционной болезни - бешенства (гидрофобии).
Единственным способом, которым можно предотвратить развитие гидрофобии является курс прививок. На территории города Томска функционирует 4 центра помощи, где окажут помощь при укусе:
- Поликлиника № 3, ул. Р. Люксембург, 39;
- Больница скорой медицинской помощи № 2, ул. О. Кошевого, 72;
- Медико-санитарная часть № 2», ул. Бела Куна, 3;
- Городская клиническая больница № 3, ул. Нахимова, 3;
- 20 центров на базе районных больниц Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU