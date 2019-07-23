Жительнице Томской области пришлось с помощью приставов забрать машину у бывшего мужа
Житель города Северска отказывался после развода возвращать бывшей супруге ее иномарку. Как сообщили в пресс-службе судебных приставов по Томской области, женщина обратилась с соответствующим иском в суд, и делом занялись сотрудники отдела судебных приставов.
Должника решено было «ловить», когда тот привезет на машине ребенка из детского сада.
Поначалу гражданин категорически отказался покидать машину и даже собирался уехать, но путь ему заблокировали автомобилем ФССП. Ситуация изменилась, когда на адрес приехал эвакуатор, а сотрудник отдела пояснила, что вправе привлечь должника к административной ответственности.
Мужчина вышел из машины, но не отдал ключи от автомобиля. Иномарку поместили на эвакуатор и отвезли на платную стоянку. Теперь ему, вероятнее всего, придется оплачивать дни простоя на парковке.
ИСТОЧНИК KP.RU