Томские полицейские ищут двух мужчин, похитивших женскую сумку

СЕГОДНЯ 07:04 2019-07-23T07:04:05+03:00

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Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в совершении кражи. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области, 23 июля около 00 часов 30 минут в здании по адресу переулок Новостационный, 28 у женщины украли сумку.

В совершении преступления подозреваются двое мужчин:

Первый: рост – 176-180 см, худощавого телосложения, был одет: олимпийка синего цвета

Второй: рост 180-185 см., худощавого телосложения, был одет: черная кепка, черные штаны, кофта черного цвета.

Если кто-то располагает информацией об их местонахождении, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району: 8(3822) 499022 или «02» (с сотового «102»), а также «112».

ИСТОЧНИК KP.RU