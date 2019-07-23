Томичи старше 55 лет смогут выиграть подарки за поездки на поезде

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-23T06:56:22+03:00

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Ко Дню старшего поколения компания «Кузбасс-пригород» проводит акцию «Золотая пора», которая завершится розыгрышем подарков 30 сентября на вокзалах станций Белово и Томск-1, - сообщили в компании.

В акции принимают участие пассажиры, достигшие пенсионного и предпенсионного возраста (женщины – 55 лет и мужчины – 60 лет) или вышедшие на пенсию по выслуге лет, ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, а также труженики тыла.

Для участия в розыгрыше указанным категориям пассажиров в период с 22 июля по 30 сентября (включительно) нужно копить билеты, и в день розыгрыша прийти на вокзалы на станциях Белово и Томск-1. Перед началом розыгрыша подарков каждые 15 билетов будут обменены на купон участника. Количество купонов на одного человека не ограничено. В результате каждый участник получит подарок.

Полные условия и перечень подарков представлены на сайте пригородной компании и по телефону 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU