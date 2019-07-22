2019-07-22T07:20:28+03:00
Политика

Губернатор назначил нового начальника департамента потребрынка Томской области

Руководитель приступит к своим обязанностям уже сегодня
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации Томской области.фото: пресс-служба администрации Томской области.Фото: из открытых источников
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Губернатор Сергей Жвачкин назначил начальником департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталию Забавнову.

Комментируя назначение, глава региона отметил, что потребительский рынок — одна из значимых отраслей Томской области.

- Каждое третье предприятие в нашем регионе работает в сфере потребительского рынка. 15 процентов обрабатывающих производств приходится на пищевую индустрию. Эта отрасль отвечает и за продовольственную безопасность, и за социальное самочувствие жителей. Эти факторы должны быть на особом контроле нового руководителя, — подчеркнул губернатор.

Напомним, до 2017 года департамент потребительского рынка возглавлял Константин Чубенко. Последние два года обязанности начальника исполняла председатель комитета торговли и услуг департамента Елена Чирко.

Наталия Забавнова родилась в Томске. В Томском государственном университете получила два высших образования: в 2000-м — по специальности «юриспруденция», в 2004-м — «мировая экономика». Трудовую деятельность начала юрисконсультом в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. Работала на различных должностях в Томском городском имущественном казначействе, в департаменте недвижимости администрации Томска. С 2007 года — в администрации Томской области: консультант, затем заместитель председателя комитета по государственно-правовым вопросам, председатель комитета по работе с законодательными органами власти и экономико-правовой экспертизе. С 2012 года — заместитель начальника департамента экономики. Замужем, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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